Het Oude Postkantoor biedt (jong)volwassenen een unieke woonstart in Sappemeer

SAPPEMEER – De voormalige zorgwoningen in Het Oude Postkantoor in Sappemeer zijn omgebouwd tot twaalf studio’s. Woonstichting Groninger Huis, Gemeente Midden-Groningen, Wender en Kwartier Zorg & Welzijn starten samen een initiatief om (jong)volwassenen zonder vaste woonruimte een stevige woonstart te bieden.
In de huidige, krappe woningmarkt is het vinden van een betaalbare woning voor veel woningzoekenden een flinke uitdaging. Voor jonge mensen die om uiteenlopende redenen volledig op zichzelf zijn aangewezen, is het vinden van een woning op eigen kracht extra lastig. Wethouder Evert Offereins (gemeente Midden-Groningen): “De laatste jaren zien we een toename van jongeren en jongvolwassenen in deze regio die in zo’n lastige situatie zitten. Voor deze doelgroep willen we graag iets betekenen.”
Volgens de samenwerkende organisaties is het een gegeven dat een groep jongvolwassenen van bank naar bank ‘hopt’ bij vrienden, kennissen en familie. Deze jonge mensen kunnen een extra steuntje in de rug goed gebruiken in de zoektocht naar een eigen plek. Karel Zuidema (directeur Wender) vult aan: “Er is al langere tijd sprake van een oplopende woningnood, ook in Hoogezand en Sappemeer. Jongvolwassenen zijn hier extra kwetsbaar voor. Met deze samenwerking wordt een bijdrage geleverd om deze groep een eigen veilig leven te bieden.”
Nieuwe bestemming
Het Oude Postkantoor aan de Noorderstraat stond al enige tijd leeg. Voorheen werd het pand door Groninger Huis verhuurd aan mensen met een zorgvraag. Laura Broekhuizen (directeur-bestuurder Groninger Huis): “Een passende nieuwe zorgbestemming bleef uit en daarom onderzochten we andere sociale mogelijkheden. Met deze appartementen bieden we veel meer dan een huis. Het is een kans, een stabiele basis van waaruit deze jongeren de ruimte en vrijheid krijgen om zelfstandig verder te bouwen aan hun toekomst.”
Hulp dichtbij
De vier partners selecteerden twaalf huurders die binnenkort hun intrek kunnen nemen in deze zelfstandige woonruimtes. Toch is hulp en praktische ondersteuning nooit ver weg. “De jonge bewoners krijgen alle ruimte en vrijheid om het op hun eigen manier te doen. Maar wanneer daar behoefte aan is, is de hulp van twee vaste wooncoaches snel en persoonlijk beschikbaar”, aldus Anne de Vries (directeur Kwartier Zorg & Welzijn). Alle huurstudio’s zijn inmiddels toegewezen.
Bron: Woonstichting Groninger Huis
Catharina Glazenburg