Huurdersbijeenkomst in Groningen over woonrechten

GRONINGEN – Bond Precaire Woonvormen (BPW) organiseert in Groningen een huurdersinformatieavond. Tijdens deze bijeenkomst worden actuele onderwerpen besproken die veel huurders aangaan, zoals achterstallig onderhoud, huurverhogingen, sloop en schimmelproblematiek.
De avond is bedoeld om huurders te informeren over hun rechten, ongeacht hun woonsituatie, en hen te versterken tegenover verhuurders en woningcorporaties.
Wat zijn jouw huurdersrechten ongeacht jouw woonsituatie?
Wat kun je bij achterstallig onderhoud?
Hoe kun je de huurverhoging weigeren?
Welke rechten heb jij bij sloop?
Wat te doen bij schimmelproblematiek?
Praktische informatie:
Locatie: Floresplein 19, 9715 HH Groningen
Datum: Vrijdag 12 september
Tijd: Vanaf 19:00
Kom langs, informeer jezelf en sta sterker als huurder!
Meer weten over BPW? https://bondprecairewoonvormen.nl/
Bron: Bond Precaire Woonvormen
Catharina Glazenburg