Isolatieaanpak Nij Begun start stap-voor-stap

GRONINGEN, NOORD-DRENTHE – Woningeigenaren in Groningen en Noord-Drenthe kunnen vanaf 2 september subsidie aanvragen om hun woning te isoleren en ventileren tot de isolatiestandaard. Tot en met 4 augustus 2026 komt hiervoor iedere maand een aantal postcodes vrij. Daarna kan iedereen de subsidie aanvragen. Op isolatie.nijbegun.nl kunnen woningeigenaren bekijken wanneer zij de subsidie kunnen aanvragen. Met de Isolatieaanpak Nij Begun wordt de komende 10 jaar geïnvesteerd in het goed isoleren en ventileren van woningen in Groningen en Noord-Drenthe.

De subsidie is onderdeel van de bredere Isolatieaanpak Nij Begun. Het is een van de maatregelen van Nij Begun en onderdeel van de compensatie van de gevolgen van de gaswinning. De isolatieaanpak zorgt voor een goed geïsoleerd en gezond huis én een lagere energierekening. En het draagt bij aan een beter milieu. Bovendien is het meer dan alleen een subsidie. Mensen die dat willen kunnen van A tot Z geholpen worden. Alle informatie over de isolatieaanpak en ondersteuning voor woningeigenaren is te vinden op isolatie.nijbegun.nl.

Voor wie is de isolatieaanpak?

De isolatieaanpak is voor woningeigenaren in de provincie Groningen en in de Noord-Drentse gemeenten Noordenveld, Aa en Hunze en Tynaarlo. De hoogte van de subsidie hangt af van de plek van de woning en/of het verzamelinkomen van de woningeigenaar. Op isolatie.nijbegun.nl is te zien wie gebruik kan maken van de isolatieaanpak, wat de maximale vergoedingen zijn en wat de postcodefasering is. Bij huurders gaat dit via de particuliere verhuurder of woningcorporatie. Woningcorporaties in de regio krijgen een bijdrage van € 222 miljoen voor het isoleren en ventileren van hun woningen. Daarmee krijgen ook huurders een goed geïsoleerd en gezond huis én een lagere energierekening.

Voldoende tijd en voldoende geld

Er is voldoende tijd en geld voor iedereen die in aanmerking komt voor deze subsidie. De subsidie is beschikbaar tot 3 juni 2035. Na toekenning van de subsidie hebben woningeigenaren 2 jaar de tijd om de werkzaamheden uit te (laten) voeren. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) behandelt de aanvragen.

Het isolatieplan geeft inzicht in de beste maatregelen

Een isolatieadviseur van Nij Begun maakt een isolatieplan voor de woning. Het plan is simpel, gratis en geeft een goed onderbouwd advies aan woningeigenaren welke isolatie- en ventilatiemaatregelen nodig zijn om de standaard te halen. Goede ventilatie is nodig om onder andere schimmel in de woning te voorkomen. Een woning voldoet aan de standaard als die voldoende geïsoleerd is om aardgasvrij te kunnen worden. Het isolatieplan is niet altijd verplicht.

Ondersteuning bij elke stap

Vanaf het moment dat het subsidieloket op 2 september opent, kunnen woningeigenaren gratis hulp krijgen van een isolatieondersteuner. Bijvoorbeeld met het vinden van een isolatieadviseur, het maken van een financieel overzicht, het kiezen van de maatregelen en het aanvragen van de subsidie. In september 2025 starten de eerste isolatieadviseurs en -ondersteuners.

Samen staan we voor een grote en unieke opgave

Er kan sprake zijn van enige wachttijd, zeker bij de start van de aanpak. De isolatieaanpak Nij Begun is groots, nieuw en uniek in Nederland. Het biedt ook kansen voor (lokale) ondernemers. Het gaat in totaal om ongeveer 300.000 (huur)woningen. Dit betekent werk in uitvoering: zeker in de beginfase loopt waarschijnlijk niet alles van een ‘geïsoleerd dakje’. De organisatie monitort de aanpak en uitvoering om het waar nodig te verbeteren.

Meer informatie

Alle informatie over de isolatieaanpak en ondersteuning voor woningeigenaren is te vinden op isolatie.nijbegun.nl. Het KlantContactCentrum is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur op telefoonnummer 050-3164400. Geen computer of smartphone? Dan kunnen mensen gebruik maken van een computer in een bibliotheek.

Bron: Rijksoverheid

