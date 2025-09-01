DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Heblermeer/Twist/Zwartemeer
Een gezochte 33-jarige man is zaterdagavond aan de Duits-Nederlandse grens gearresteerd. Er was een bevel tot voorlopige hechtenis tegen de man uitgevaardigd.
Agenten hielden de man rond 17.15 uur als onderdeel van de tijdelijk heringevoerde grenscontroles aan bij de controlepost aan de B402. Bij het controleren van de identiteit van de 33-jarige Oekraïense burger ontdekten agenten dat de man door justitie werd gezocht. Hij wordt beschuldigd van drugshandel in zijn thuisland. Voor dit vergrijp riskeert hij een gevangenisstraf van maximaal tien jaar. De man bracht de nacht door in politiehechtenis. Zondagochtend werd hij voorgeleid aan de rechter van de districtsrechtbank van Nordhorn, waar een bevel tot voorlopige hechtenis werd uitgevaardigd. Hij werd vervolgens overgebracht naar een penitentiaire inrichting. De uitleveringsprocedure loopt nu bij het verantwoordelijke Openbaar Ministerie in Oldenburg.
In het kader van de tijdelijk heringevoerde grenscontroles werd vrijdag rond 19.45 uur door de politie bij de controlepost aan de B402 nabij Schöninghsdorf een auto gecontroleerd. Een gegevenscontrole van de 56-jarige bestuurder wees uit dat de rechtbank een arrestatiebevel had uitgevaardigd tegen de Tsjechische burger. Na een veroordeling voor twee gevallen van diefstal moest hij een boete van € 1.300 betalen of een resterende gevangenisstraf van 65 dagen uitzitten. Omdat de man de boete niet kon betalen is hij naar een penitentiaire inrichting gebracht.
Haren
Tussen vrijdag en zondag is bij een woning aan de Lienkenweg in Haren ingebroken. Er werden diverse hengelspullen gestolen. Over de hoogte van de schade is niets bekend. Getuigen worden verzocht de polite van Haren te bellen 05932/72100.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg