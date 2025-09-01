Leden Rabo kunnen weer stemmen op hun favoriete clubs

GRONINGEN – Met Rabo ClubSupport bepalen de leden van de Rabobank ieder jaar welke clubs en verenigingen ze een financieel steuntje in de rug geven. Zo helpen ze samen om bijvoorbeeld clubs duurzamer en toegankelijker te maken.
Wil je weten of jouw clubs meedoen? Online kun je alvast een overzicht van de deelnemers bekijken. Klik daarvoor HIER.
Stemmen op jouw Top 3 kun je tussen 1 en 23 september.
Vorig jaar deden ruim 33.300 clubs mee met Rabo ClubSupport Meer dan 560.000 leden stemden op hun favoriete clubs Er is in totaal € 15,8 miljoen verdeeld onder clubs en verenigingen
Bron: Rabobank
Bij de redactie is al een aantal verzoeken binnengekomen om leden van de Rabobank aan te moedigen op hun club of vereniging te stemmen. Dit zijn:
Nutsdepartement Bellingwolde
Voetbalvereniging Westerwolde
Muziekvereniging Excelsior Bellingwolde
Stuur een mail naar redactie@westerwoldeactueel.nl wanneer je deze lijst aangevuld wilt zien met jouw club/vereniging.
Catharina Glazenburg