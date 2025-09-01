Lezing en muziekbingo in Bibliotheek Veendam

VEENDAM – Wat doet muziek met ons brein? Waarom roept het emoties op, zet het ons in beweging en blijven muziekherinneringen vaak zo lang bewaard? Op zaterdagmiddag 20 september organiseert Bibliotheek Veendam, in samenwerking Alzheimer Café Veendam, een inspirerende en muzikale bijeenkomst waarin deze vragen centraal staan.
Lezing door Robert Harris
Muziekwetenschapper en pianist Robert Harris neemt bezoekers mee in de werking van het muzikale brein. Harris werkte jarenlang als docent piano aan het Prins Claus Conservatorium en promoveerde op onderzoek naar muziek en improvisatie.
Muziekbingo: muziek, herinnering en plezier
Na de lezing is er ruimte voor ontspanning en ontmoeting tijdens een vrolijke muziekbingo met Pieta Loots, inclusief mooie prijzen. Deze activiteit is gratis en vrij toegankelijk.
“Muziek is een sleutel tot herinnering en verbinding,” zegt Robert Harris. “Het is bijzonder hoe diep muziek in ons brein verankerd zit.”
Programma:
- 13.00 – 14.30 uur: Lezing Robert Harris
Aanmelden via website of aan de balie van Bibliotheek Veendam
- 14.30 – 15.00 uur: Muzikaal intermezzo
- 15.00 – 16.00 uur: Muziekbingo met Pieta Loots
Praktisch informatie
Deze muzikale middag wordt georganiseerd door Bibliotheek Veendam in samenwerking met Alzheimer Café Veendam, Zorggroep Meander en deBasis Veendam. Meer informatie en aanmelden: www.groningsebibliotheken.nl/veendam
Bron: Maaike Hermse
Foto’s: Biblionet
Catharina Glazenburg