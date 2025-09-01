RSG Ter Apel opent rookvrij fietspad

TER APEL – Bij RSG Ter Apel is een rookvrij fietspad geopend. Wethouder Wietze Potze van de gemeente Westerwolde knipte het lint door bij de blauwe markeringen die het rookvrije gebied aangeven.
Het initiatief kwam vanuit de school zelf. Teamleider Daniël Venema legt uit dat de RSG graag een gezonde omgeving wil creëren voor haar leerlingen. Door het rookvrij maken van het fietspad wordt een duidelijk signaal afgegeven dat roken niet bij het schoolterrein hoort.
Wethouder Potze is blij met de samenwerking met de school. “Het is bijzonder dat het initiatief rechtstreeks vanuit de RSG is gekomen. We hopen dat meer instellingen en scholen in de gemeente dit voorbeeld volgen.”
Met het rookvrije fietspad wil de gemeente Westerwolde bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor jongeren. De blauwe markeringen zijn vanaf nu zichtbaar voor iedereen die langs de school fietst.
Malou Vos