Stadskanaal viert Open Monumentendag op 13 september

STADSKANAAL – Zaterdag 13 september gaan de deuren van elf monumenten in de gemeente Stadskanaal open tijdens de landelijke Open Monumentendag. Onder het motto “Gebouw(d) om te blijven” krijgen bezoekers een unieke kans om het rijke culturele en historische erfgoed van de gemeente te ontdekken.
De hele dag is er van 10.00 tot 16.00 uur van alles te doen bij de elf open monumenten. Zo is er een projectleider van het Waterschap die bij het Eerste Verlaat uitleg geeft over de restauratie daarvan en is het Museum Philips voor het eerst open. Het Streekhistorisch Centrum is nog één keer open in Villa ter Marse, voordat er definitief verhuisd wordt naar de bibliotheek. De binnentuin van het Hofje kan bezocht worden en vrijwilligers laten op de Unikenbegraafplaats zien waarom zij het zo’n bijzondere plek vinden. In buurtschap Smeerling wordt een wandeling georganiseerd en de Juffertoren in Onstwedde en Stelmakerij Wever in Mussel zijn te bezichtigen.
Bij alle open monumenten zijn vrijwilligers aanwezig om te vertellen over de geschiedenis van de gebouwen en waarom ze zo belangrijk zijn voor de geschiedenis van de gemeente Stadskanaal.
Kijk voor een volledige lijst van deelnemende monumenten op www.openmonumentendag.nl of op www.kunstenschoolzg.nl.
Bustour
Tevens is er de mogelijkheid om op 13 september mee te reizen met een oldtimer-bus, die drie monumenten aandoet in de Veenkoloniën: de watertoren in Stadskanaal, Museum Collectie Ter Borg in Veendam en Siep & Co in Oude Pekela, waar op dat moment ook Pekela Maritiem plaatsvindt. De bustour is van 10.00 tot 16.00 uur. Bij elk monument is er ruim de tijd om rond te kijken en een kopje koffie te drinken (inbegrepen). Opstappen kan bij elk van de drie monumenten en u komt aan het einde van de dag bij hetzelfde monument terug.
Kaarten zijn te bestellen via www.visitgroningen.nl/veenkolonien.
De Open Monumentendag in Stadskanaal wordt georganiseerd door Kunstenschool ZG, de gemeente Stadskanaal en het Streekhistorisch Centrum.
Bron: Kunstenschool ZG
Catharina Glazenburg