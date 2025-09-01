Uitnodiging Gast van de raad

STADSKANAAL – Bent u benieuwd hoe de gemeenteraad werkt? Dan bent u van harte welkom als ‘Gast van de raad’!
U krijgt een presentatie door raadsleden over het werk van de gemeenteraad. Ook krijgt u een korte rondleiding door het gemeentehuis. Daarna kunt u de raadsvergadering volgen in de raadzaal. Deelname is gratis!
U bent van harte welkom op maandag 22 september of op maandag 27 oktober van 18.30 uur – 19.15 uur in het gemeentehuis van Stadskanaal.
De raadsvergadering start om 19.30 uur.
Natuurlijk is het niet verplicht om de hele raadsvergadering aanwezig te zijn.
Aanmelden voor Gast van de raad kan via griffie@stadskanaal.nl of 0599 – 631 631. Vertel dan ook welke datum uw voorkeur heeft.
Iedereen mag zich aanmelden, voorkennis is niet nodig.
Bron: Gemeente Stadskanaal
Catharina Glazenburg