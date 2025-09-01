Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.
Welke interviews kunt u vandaag verwachten:
09.15 uur reportage Malou
09.45 uur Pleun Leeijen over het Weekend van het Varken
10.15 uur Anna van Houwelingen over de voorstelling ‘als het water spreekt!’
10.45 uur Monique Pol over projectgroep Gambia
11.15 uur reportage Malou
11.45 uur Anouk te Bos over het programma van de bibliotheek in Winschoten
Presentatie: Linda Koops
Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.
Wilt u een uitzending terugluisteren? Klik dan HIER, zoek GOUD, de datum en, indien bekend, de tijd dat het item werd uitgezonden.
Catharina Glazenburg
Bron: Groningen1