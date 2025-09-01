Winfried Dahlke en Darija Schneiderova verzorgen concert in Magnuskerk Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Op zaterdag 14 September a.s. is er om 16.00 uur weer een concert in de Magnuskerk in Bellingwolde. Het Organeum (Weener D) verzorgt jaarlijks orgelconcerten in de Magnuskerk. Doorgaans worden deze gegeven door Winfried Dahlke en Darija Schneiderova.
Darija Schneiderova begon haar muzikale opleiding in Sint-Petersburg waar ze orgel heeft gestudeerd. Zij is een zeer getalenteerd organist die regelmatig, samen met her man Winfried Dahlke, orgelconcerten geeft. Winfried Dahlke studeerde kerkmuziek en orgel aan de Universiteit der Kunste in Bremen. Winfried is momenteel directeur van het Organeum in Weener. Ze spelen allebei een uitgebreid repertoire orgelmuziek van barokke Noord-Duitse tot romantische orgelmuziek.
De aanvangstijd van dit concert is 16.00 uur en de deur is open vanaf 15.30 uur. Klik HIER voor meer informatie.
Bron: Pieter Shaw Concertcommissie Magnuskerk Bellingwolde
Catharina Glazenburg