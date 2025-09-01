Winschootalent en concert NNO op Marktplein Winschoten

WINSCHOTEN – Op zaterdag 6 september vindt op het Marktplein in Winschoten een onvergetelijk evenement plaats ter gelegenheid van 200 jaar stedelijke rechten van Winschoten.
Deze bijzondere mijlpaal wordt gevierd met een gevarieerd programma, met als hoogtepunt een groots concert van het Noord Nederlands Orkest (NNO). Het NNO neemt je ‘s avonds mee langs herkenbare klanken uit bekende films en series. Daarnaast brengt ‘Troebadoer’ Alex Vissering zijn lied ‘200 joar Stad Winschoten’ ten gehore samen met het NNO. Het is de apotheose van de compositie “Golden Roos” van Jacob de Haan, gecomponeerd ter gelegenheid van ‘Winschoten 200’. De Haan maakte speciaal voor dit concert een indrukwekkend arrangement voor het NNO en Alex Vissering. Het lied is een ode aan Winschoten en weerspiegelt de trots voor de ‘Rozenstad’:
Winschoot verwondert, Winschoot moakt blied
De kleuren van rozen, verstaarken dizze tied
Winschoot verwondert, Winschoten moakt blied
Drij meulns draaien op de wind, dij willen wie nooit kwiet….
(tekst Alex Vissering, refrein uit ‘200 joar Stad Winschoten’)
’s Middags vindt de eerste editie plaats van de finale van de talentenjacht ‘Winschootalent’.
Een kans voor iedereen vanaf 12 jaar en afkomstig uit de provincie Groningen om zijn talent te laten zien of te horen. Heb je bijvoorbeeld een goeie band, speel je prachtig klarinet, heb je een kleine (zang) performance of doe je iets bijzonders met theater of muziek? De winnaar maakt kans op een optreden in het voorprogramma van het NNO ’s avonds op het grote podium op het Marktplein.
Opgave is nog mogelijk tot vrijdagmiddag 5 september 12.00 uur via de website www.winschoten200.nl
Na afloop van het NNO-concert zullen DJ Remq en de band Toosst zorgen voor een feestelijke afterparty.
DJ RemQ is een allround en ervaren DJ die de afgelopen jaren op veel verschillende podia heeft gestaan o.a. in Het Atlas Theater in Emmen, het Bevrijdingsfestival in Assen en nog veel meer.
TOOSST is sinds 2011 uitgegroeid tot een 5-mans formatie met een gevarieerd cover repertoire. TOOSST speelt een selectie van de mooiste nummers uit de popgeschiedenis: swingend, puur en herkenbaar!
Het geheel wordt gepresenteerd door Olivier Feikens, bekend musical-acteur en presentator van o.a. het TV programma ‘Kinderen voor Kinderen’.
Zowel de talentenjacht ’s middags als het concert ’s avonds zijn vrij toegankelijk voor publiek.
’s Middags is voor de talentenjacht het Marktplein open vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur.
Vanaf 19.00 uur is het plein open voor bezoekers van het avondprogramma. Er staan 500 stoelen opgesteld voor de eerste bezoekers. De rest van het plein is voor staand publiek, maar let op Vol = Vol!!
De avond belooft een muzikaal hoogtepunt te worden in een jaar vol festiviteiten, welke zijn georganiseerd door de organisatie Winschoten200.
Voor meer informatie zie de website www.winschoten200.nl.
Bron: Janneke Eefsting
Catharina Glazenburg