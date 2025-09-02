Burgernet ingeschakeld voor vermiste vrouw Oostwold

OOSTWOLD – Sinds maandagmiddag wordt vanuit Oostwold een vrouw vermist.
Via Burgernet vraagt de politie u uit te kijken naar een vermiste vrouw uit Oostwold. Ze is 1.70m lang met een slank postuur, heeft een lichte huidskleur en donkerblond haar. Ze is gekleed in een zwarte broek, wit/crème gehaakt shirt, een zwart vest en een grijze jas.
Mevrouw is vertrokken op een bruine e-bike van het merk Sparta met twee zwarte fietstassen.
Heeft u deze vrouw gezien bel dan 112
Bron: Burgernet
Catharina Glazenburg