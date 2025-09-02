ChristenUnie Stadskanaal stelt kwaliteit fietspaden aan de orde

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal blijkt volgens de uitkomsten van een jaarlijks fietsonderzoek van Independer de minst fietsveilige gemeente van de regio te zijn. Dit was voor raadslid Frits van der Heide van de ChristenUnie mede aanleiding tot het stellen van vragen over de kwaliteit van de fietspaden in de gemeente Stadskanaal.
Van der Heide: “Dit onderzoek was inderdaad mede de aanleiding tot het stellen van vragen aan het college. Maar ook het onderzoek in opdracht van de Fietsersbond en Bouwend Nederland in het voorjaar en geluiden die wij zelf uit onze achterban hebben ontvangen over gevaarlijke situaties was aanleiding om vragen te stellen over de kwaliteit van onze fietspaden en de plannen voor verbetering en onderhoud
daarvan.”
Uit de gestelde schriftelijke vragen blijkt dat er meerdere geluiden uit de samenleving bij de ChristenUnie zijn binnengekomen dat de fietspaden verbeterd zouden moeten worden. Ook de situatie van de toeristische fietspaden die onderdeel uitmaken van de Stroomdalroute Zuid-Groningen wordt aan de orde gesteld. Van der Heide: “Er ontstaan gevaarlijke situaties doordat er op deze route in het Westerwoldse gedeelte van onze gemeente scheuren in het beton zitten. Daarnaast zijn er op de Stroomdalroute slecht begaanbare schelpenfietspaden waar we aandacht voor vragen. Tot slot hebben we ook een aantal fietsbruggen die in slechte staat verkeren, we willen graag weten wat de planning is om deze op te knappen.”
Bron: Twan Moes
Catharina Glazenburg