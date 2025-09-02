De middeleeuwse tuinen van De Cleyne Hortus: een stap terug in de tijd

NIEUW-BEERTA – Tussen de akkers van Nieuw-Beerta ligt een plek waar de tijd lijkt stil te staan. De Cleyne Hortus bestaat uit een reeks middeleeuwse tuinen die samen een bijzondere blik geven op het leven van vroeger. Elke tuin heeft zijn eigen verhaal: een kruidentuin, een vergeten groentetuin en verschillende thematuinen die allemaal verbonden zijn aan de kloostergang.
De eerste plannen ontstonden in 2017 en in 2023 werd het project afgerond. Sindsdien kunnen bezoekers niet alleen rondlopen tussen de historische tuinen, maar ook neerstrijken in de theetuin. Daar worden middeleeuwse lekkernijen geserveerd die verrassend goed aanslaan, vertelt Ton Mulders van Stichting De Cleyne Hortus. “Mensen zijn vaak verbaasd over wat ze hier zien. Het is iets heel anders dan een doorsnee tuin, en bezoekers komen niet alleen uit de omgeving maar ook uit Duitsland.”
Arthur van de Kamp van de stichting vult aan: “Wat mij aanspreekt aan de middeleeuwen is de samenhang in de maatschappij. Het was een mooie manier om samen te leven.”
De Cleyne Hortus is doorgaans gratis te bezoeken op vrijdag, zaterdag en zondag. Alleen bij evenementen wordt entree gevraagd om de kosten te dekken. Een van die momenten is komende zaterdag, tijdens het landelijke Fête de la Nature. Bezoekers kunnen dan genieten van muziek, verhalen en workshops in middeleeuwse sfeer.
Malou Vos