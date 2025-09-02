Filmvereniging Groningen viert eerste lustrum met 3-daags filmevenement

GRONINGEN – De Groninger Filmdagen vindt dit jaar voor het eerst plaats op 3, 4 en 5 oktober in het iconische Cameragebouw aan het Hereplein in Groningen. Het driedaagse filmfestival wordt georganiseerd ter viering van het eerste lustrum van de Filmvereniging Groningen. Het evenement zet de kracht en creativiteit van de noordelijke filmsector in de schijnwerpers.
De feestelijke aftrap van het festival is de première van de film ‘Koud Water’, een indrukwekkende film van Ayan Egal en Alexander Roux. Deze film is niet alleen Groninger Filmdagen programmaparel, maar ook geselecteerd voor de Debuutcompetitie van het Nederlands Film Festival (NFF), een erkenning die het talent en de kwaliteit van Groningse producties onderstreept.
Over ‘Koud Water’
‘Koud Water’ neemt de kijker mee in de rauwe wereld van voetbalsupporters, waar vriendschap en loyaliteit op de proef worden gesteld. De korte film volgt Anouar en Raoul, twee jonge hooligans die op een kruispunt in hun leven staan. Terwijl Anouar begint te twijfelen aan zijn rol binnen de groep en zoekt naar meer betekenis, wordt Raoul steeds dieper meegesleurd in een spiraal van geweld en criminaliteit. Hun hechte band wordt op scherp gezet door onverwachte gevoelens, externe invloeden en moeilijke keuzes. Met thema’s als identiteit, groepsdruk en persoonlijke groei laat ‘Koud Water’ zien hoe dun de lijn is tussen trouw blijven aan jezelf en meegaan in de verwachtingen van anderen.
Het programma van de Groninger Filmdagen
Naast deze openingsfilm biedt het festival drie dagen lang een divers programma vol films, workshops, gesprekken en activiteiten. Het festival is dé plek waar makers, studenten, programmeurs, beleidsmakers en filmliefhebbers elkaar ontmoeten, ideeën uitwisselen en de Groningse filmcultuur vieren en vormgeven. Ook jong talent krijgt een podium tijdens Filmstuds, waarin studenten van de Hanze, RUG, Noorderpoort en de Filmschool van de Noorderlingen hun werk presenteren.
Praktische informatie
Data: 3, 4 en 5 oktober 2025
Locatie: Oud bioscoopgebouw Camera, Hereplein 73, Groningen
Over de Groninger Filmdagen
De Groninger Filmdagen is een initiatief van de Filmvereniging Groningen en heeft als doel om de noordelijke filmcultuur te versterken, lokaal talent te ondersteunen en een podium te bieden aan verhalen van eigen bodem. Het evenement bestaat uit een Showcase festival voor een algemeen publiek en een Film Forum Noord voor professionals. Het festival viert dit jaar een bijzondere mijlpaal: Het vijfjarig bestaan van de Filmvereniging Groningen.
Bron: Bo van Schijndel
Catharina Glazenburg