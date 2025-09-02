Gezellige drukte op traditionele jaarmarkt tijdens 66ste Lichtweek in Wedde

WEDDE – Tijdens de 66ste Lichtweek in Wedde trok de traditionele jaarmarkt vandaag weer veel publiek. Vanaf 11.00 uur stroomden bezoekers toe om de tientallen kraampjes te bekijken en te genieten van de gezellige sfeer.
Even leek het erop dat donkere wolken roet in het eten zouden gooien, maar ondanks de dreigende lucht bleef het droog. Dat zorgde ervoor dat de terrassen de hele dag goed bezet waren en mensen volop konden genieten van lekkernijen als oliebollen, hamburgers, worsten, ijs en andere traktaties.
Naast het smakelijke aanbod waren er ook veel kraampjes met nieuwe en gebruikte spullen. Van kleding, klompen en beddengoed tot speelgoed, boeken en sieraden: er was voor ieder wat wils. Ook ambachtelijke en zelfgemaakte producten, zoals bloemstukjes, handwerken en zeep, vonden gretig aftrek.
De jaarmarkt stond vooral in het teken van gezelligheid en ontmoeting. Voor veel bezoekers voelt het bijna als een reünie, waar men bekenden tegenkomt en samen geniet van de sfeer die de Lichtweek zo bijzonder maakt.
Foto’s: Catharina Glazenburg, klik HIER voor meer foto’s