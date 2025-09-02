Gouke Moes – Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

GRONINGEN, DEN HAAG – BBB draagt drie nieuwe bewindspersonen voor: Frank Rijkaart, nu gedeputeerde in Zuid-Holland, als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gouke Moes, nu gedeputeerde in Groningen, als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Eugène Heijnen, nu Eerste Kamerlid, als staatssecretaris van Fiscaliteit.
Gouke Moes begon zijn loopbaan als smid en machinebankbewerker. Later maakte hij de overstap naar het onderwijs, waar hij jarenlang lesgaf in techniek, natuur- en scheikunde en Engels. Als docent PIE (Produceren, Installeren en Energie) begeleidde hij jongeren in de praktijkvakken metaal, elektro en installatietechniek. In Groningen stapte hij over naar de provinciale politiek: eerst als Statenlid, later als gedeputeerde met portefeuilles als energie, digitale transformatie, defensie en sport.
Moes: “Het is ontzettend eervol dat ik deze rol mag inzetten voor ons onderwijs, onze cultuur en de wetenschap. Mijn hart ligt bij het onderwijs, ik heb zelf jaren voor de klas gestaan, en ik heb ontzettend veel zin om aan de slag te gaan. Ik ga nu hard aan het werk om stabiel en betrouwbaar bestuur te leveren voor Nederland.”
Caroline van der Plas: “Frank, Gouke en Eugène zijn nuchtere mensen met veel kennis en ervaring. Ze weten wat er speelt in de samenleving en willen écht iets betekenen voor Nederland. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze dit werk met volle inzet en gezond verstand gaan doen. Want hoe je het ook wendt of keert: het land moet bestuurd worden. Problemen wachten niet. BBB neemt daarvoor verantwoordelijkheid.”
Bron: BBB
Catharina Glazenburg