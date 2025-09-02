Gouke Moes – Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 2 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEEST DROOG MET ZON | MORGEN REGEN EN WIND

Het is bij ons een heel aardige dag met vaak zonnige perioden en af en toe wat wolkenvelden die voorbijkomen. Er ontstaan ook wel enkele flinke stapelwolken en mogelijk valt er een enkele bui. Maar meer kans op wat regen is er komende nacht en vanavond komt er ook al wat meer bewolking. Er staat een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest, vanmiddag draait de wind naar zuid tot zuidoost. Maximumtemperatuur vandaag rond 21 graden.

Vannacht daalt het tot rond 16 graden met soms wat regen, morgen wordt het nog 20 of 21 graden maar dan gaat het geregeld regenen en later komt er ook een krachtige zuidwestenwind te staan: windkracht 5 tot 6. Er kan tot morgen-middernacht uiteindelijk 10 mm aan regen vallen.

Donderdag komt daar eerst maar weinig bij want dan is het droog met wat zon, in de avond volgt er weer wat regen. Vrijdag heeft soms nog wat buien, in het komende weekend is het droog met meer zon. Maximum tot aan het weekend rond 21 graden, zaterdag en zondag gaat dat een paar graden omhoog.