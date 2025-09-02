Het Ommelander Ziekenhuis biedt persoonlijke begeleiding op de polikliniek en dagbehandeling Kinderallergologie

SCHEEMDA – “Op de polikliniek Kinderallergologie bij het Ommelander Ziekenhuis behandelen we kinderen met een verdenking op een allergie. Een vast team van zorgverleners staat klaar om kinderen en hun ouders tijdens dit traject te begeleiden, zodat de kinderen en hun ouders hun leven zo normaal mogelijk kunnen leiden, ook met een voedselallergie”.

Er kunnen verschillende aanleidingen zijn waarom het verstandig is om een kind te testen op een allergie. Soms krijgt een kind een allergische reactie, dan wil je weten waar het kind op reageert en hoe ernstig de allergie is. Diana Schotte, kinderarts met aandachtsgebied allergologie, vertelt er meer over: “Op de polikliniek Kinderallergologie zien we kinderen met een verdenking op een allergie. Dit kan zijn doordat zij bijvoorbeeld bultjes hebben gekregen na het eten van een bepaald voedingsmiddel. Maar ook misselijkheid, jeuk en andere klachten kunnen de gevolgen zijn van een allergie. Huisartsen kunnen zo’n reactie heel goed signaleren en naar ons spreekuur verwijzen. Tijdens het spreekuur bespreek ik samen met de ouders en het kind de klachten van de mogelijk allergische reactie. Op basis daarvan stellen we een onderzoeksplan op. Soms nemen we een bloedtest af. Afhankelijk van de uitslag van de bloedtest plannen we een provocatietest in. Dit is een test om aan te tonen of je allergisch bent voor een bepaald middel.”

Provocatietest

De provocatietest wordt afgenomen op de kinderdagverpleging van het Ommelander Ziekenhuis. Specialistisch verpleegkundige Karina is één van de vier verpleegkundigen die provocatietesten afneemt. Karina: “Tijdens een provocatietest geven we kinderen telkens porties van bepaalde voeding, zoals ei of pinda. Wanneer een kind bijvoorbeeld een verdenking heeft op een pinda-allergie, geven we het kind telkens porties pinda. Dit begint met een kleine portie, die we iedere keer verhogen. Zo beginnen we met één kruimel pinda. In totaal hebben we zeven tot acht stappen, zodat het kind uiteindelijk een flinke portie pinda krijgt.”

Een provocatietest kan best spannend zijn. Karina: “We proberen de dag op de kinderdagverpleging zo normaal mogelijk te maken en de ouders zo goed mogelijk te betrekken. De kinderen mogen op de afdeling spelen en krijgen tussendoor telkens porties te eten. Meestal hebben kinderen goed door wat ze wel en niet kunnen eten. Daarom verstoppen we het voedingsmiddel ook wel eens. Door bijvoorbeeld een kruimel pinda tussen twee plakjes banaan te stoppen. Vaak geven de ouders zelf het eten aan hun kind. Dit is voor het kind wel zo vertrouwd. Zodra het kind een allergische reactie vertoont, stoppen we. We dienen dan een drankje of tabletje toe, of in ernstige gevallen geven we een injectie met de EpiPen. Ook dit doen we samen met de ouders, zodat ze vertrouwd raken met het proces. Het is voor ouders fijn om te weten in welke mate hun kind reageert op bepaalde voeding en hoe ze hiermee om moeten gaan.”

Verhoogde kans op een allergie

Heb je als ouder zelf een allergie of heeft jouw pasgeborene ernstig eczeem? Dit kan betekenen dat jouw kindje een verhoogde kans heeft op het ontwikkelen van een voedselallergie. Diana: “Uit studies blijkt dat als we kinderen, voordat ze acht maanden oud zijn, al kleine beetjes ei, pinda en koemelk geven, dat de kans op het ontwikkelen van een allergie verlaagd kan worden. Om die reden is tegenwoordig het advies om tussen de leeftijd van 4 en 6 maanden te beginnen met hapjes pinda en ei. Zeker bij kinderen met eczeem is dit belangrijk, waarbij het ook van belang is om het eczeem zelf goed te behandelen. Bij een ouder die zelf een allergie heeft, is er vaak angst om te beginnen met kleine beetjes pinda en ei. Consultatiebureaus kunnen in deze situatie goed adviseren en zo nodig helpen met een verwijzing naar de polikliniek Kinderallergologie. Stel het geven van ei en pinda niet uit, maar schakel in dit geval tijdig de hulp in van een deskundige.

Persoonlijke begeleiding

Een allergie kan heftig zijn en je leven op z’n kop zetten. Diana: “Door tips en adviezen te geven hoe om te gaan met de allergie, proberen we het leven met een allergie zo normaal mogelijk te maken. Zo geven we bijvoorbeeld tips over het lezen van voedingsetiketten. Ook kunnen we naar de diëtist verwijzen. De diëtist kijkt samen met de ouders en het kind naar een passend voedingsschema. Daarnaast is het van belang dat de omgeving goed op de hoogte is van de allergie en hoe hiermee om te gaan. Onze specialistisch verpleegkundigen kunnen ouders hierin begeleiden. Soms gaat er een verpleegkundige van het ziekenhuis naar de school of het kinderdagverblijf om instructies rondom de allergie te geven.”

Bij het Ommelander Ziekenhuis geloven we in een persoonlijke aanpak. Karina: “Doordat we een streekziekenhuis zijn, kunnen we veel persoonlijke begeleiding bieden. Soms moet een patiëntje meerdere keren naar het ziekenhuis voor een provocatietest. Dan testen we de ene dag bijvoorbeeld op pinda’s en de andere dag op cashewnoten. We proberen deze testen dan door dezelfde verpleegkundige te laten uitvoeren. We horen vaak dat ouders dit als heel fijn ervaren.”

Bron: Ommelander Ziekenhuis

Catharina Glazenburg