Kleurrijk Westerwolde op Coming Out Day

SELLINGEN – Op zaterdag 11 oktober, tijdens Coming Out Day, vieren de inwoners van gemeente
Westerwolde de diversiteit met Kleurrijk Westerwolde.
Samen vieren we wie we zijn
Bij het gemeentehuis hijst wethouder Giny Luth om 10.00 uur de vlag als opening van de dag. Daarna
start de informatiemarkt bij Hof van Sellingen. Iedereen is van harte welkom om samen de diversiteit in
deze gemeente te vieren.
Wethouder Giny Luth: “Met Kleurrijk Westerwolde willen we laten zien dat verschillen er mogen zijn en
dat we samen werken aan een gemeenschap waarin iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt. Laten
we diversiteit neerzetten als kernwaarde van onze samenleving.”
Thema van de dag
De informatiemarkt staat in het teken van het thema: “Ik ben wie ik ben – Wij zijn wie wij zijn”. Het thema
gaat over hoe we elkaar zien en hoe we met respect omgaan met verschillen. Bezoekers kunnen op de
markt in gesprek gaan met lokale organisaties, verhalen delen en samen ontdekken hoe we inclusiviteit
kunnen vormgeven.
Bron: Gemeente Westerwolde
Catharina Glazenburg