DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Tussen maandag 17.30 en dinsdag 7.00 uur zijn met geweld aan de Bawinkeler Damm in Meppen twee bouwcontainers opengebroken. Er is voor een onbekend bedrag aan gereedschap gestolen.
Tussen zondag 14.30 en maandag 19.00 uur is bij een woning aan de Widukindstraße in Meppen ingebroken. De daders kwamen de woning binnen door een deur te vernielen. Het huis werd overhoop gehaald. Het is nog niet duidelijk wat er is gestolen. De aangerichte schade bedraagt 500 euro.
Getuigen worden verzocht contact met de politie van Meppen op te nemen: 05931 / 949-0.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg