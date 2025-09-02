Politie zoekt eigenaars fietsen

GASSELTE – Op 12 augustus 2025 heeft de politie bij het Gasselterveld in Gasselte een fietsendief op heterdaad aangehouden. Tijdens het onderzoek vonden agenten nog meer fietsen die vermoedelijk afkomstig zijn van diefstal.
Ze hebben al veel mensen blij kunnen maken met hun teruggevonden fiets. Maar voor vijf fietsen zijn ze nog opzoek naar de eigenaren. Staat jouw fiets ertussen? Neem dan contact op met de politie. Dat kan via het telefoonnummer 0900-8844, of stuur een privébericht. Benoem hierbij het registratienummer: PL0100-2025216572