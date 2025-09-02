Provincie investeert ruim 4 ton in zorgvoorzieningen 

VRIESCHELOO, ZUIDHORN, DELFZIJL – Het is belangrijk dat goede zorg toegankelijk is voor alle Groningers. Daarom investeert de provincie in initiatieven die de zorgvoorzieningen verbeteren. Dit keer gaat er subsidie naar een gezondheidscentrum in Zuidhorn, een onderzoek naar de haalbaarheid van een gezondheidsplein in Delfzijl, en een multifunctioneel gebouw in Vriescheloo. In totaal is het 415.000 euro subsidie, uit de uit de regeling Zorg & Voorzieningen.
Gezondheidscentrum
In Zuidhorn laat huisartsenpraktijk Trompert een monumentaal pand ombouwen tot een gezondheidscentrum, met een subsidie van 200.000 euro van de provincie. Hier komt straks onder meer een huisartsenpraktijk en paramedische zorg en ruimte om samen te werken met zorg- en welzijnsorganisaties. Het centrum richt zich onder meer op verloskunde, geestelijke gezondheidszorg en preventie met als doel betere en bredere zorg dichtbij.
Onderzoek gezondheidsplein
In Delfzijl krijgt Huisartsenpraktijk Greijdanus, 15.000 euro voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een Gezondheidsplein. Samen met zorg- en welzijnsorganisaties wordt er gekeken naar de wensen van inwoners en zorgverleners, de financiële haalbaarheid en de mogelijkheden voor samenwerking. Het onderzoek vormt de basis voor verdere planvorming voor een toekomstbestendige en bereikbare zorgvoorziening voor de regio.
Multifunctioneel centrum
Stichting Pastoriebuurt Vriescheloo krijgt 200.000 euro om de Oude Pastorie een nieuwe functie te geven als multifunctioneel gebouw. Het wordt een toegankelijke plek voor zorg, welzijn, informele zorg en sociale en culturele activiteiten. Samen met het wijk- en zorgcentrum d’Olle Witte Schoule komt er ook een ondersteuningspunt voor inwoners. Zo ontstaat er een centrale plek die aansluit bij wat de gemeenschap nodig heeft.
Subsidieregeling
Met de regeling Zorg en Voorzieningen (2025 – 2027) wil de provincie Groningen de zorg- en voorzieningen verbeteren en toekomstbestendig maken. De subsidie is bedoeld voor plannen die zorg combineren met andere functies in één gebouw, zoals een dorpshuis, gezondheidscentrum of multifunctioneel centrum, of een haalbaarheidsonderzoek voor zo’n plan. Op 1 oktober 2025 start de tweede ronde, daarvoor is in totaal 435.000 euro beschikbaar.
Bron: Provincie Groningen
Catharina Glazenburg