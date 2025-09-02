NIEUW BEERTA – Op zondagmiddag 14 september spelen theatermaker/celliste Judith Oost en organist Simon Bouma het vrolijke, veelzijdige theaterconcert ‘O CIELO’ in de kerk van Nieuw Beerta.
Met muziek en verhalen nemen Simon en Judith het publiek mee in de fantasieën die ze als kinderen bij het reusachtige orgel hadden: Een toverinstrument! Een orgelbalustrade die tegelijkertijd een stoomboot en een luchtballon is!
Met dit ‘magische luchtschip’ stijgen de muzikanten en het publiek op. De route gaat over verschillende landen. De cello en het orgel vangen de geluiden die van beneden komen op en beginnen te vertellen…
Tango’s uit Argentinië, Noorse sprookjes, romantiek in de bergen van Liechtenstein, feestmuziek vanuit Duitse kastelen, Russisch rumoer, zielsverhalen die over Engelse heuvels klinken, een verstild gebed in een Franse kapel, Spaanse hitte en speels Catalaans liefdesvuur! De voorstelling kreeg in 2024 vijf sterren van de Leeuwarder Courant. Op 14 september wordt O CIELO voor het eerst in de Provincie Groningen gespeeld.
Duo cello en orgel
Organist Simon Bouma en celliste/theatermaker Judith Oost vormen sinds 2018 een duo. Als organist en organisten-dochter hebben zij het doel om de zeldzame combinatie van cello en orgel te laten horen en brengen zij het ‘klinkend erfgoed’ op een verfrissende manier onder de aandacht. Zij doen dit elk vanuit hun eigen achtergrond: Judith als celliste, locatietheatermaker en drijvende kracht binnen Theater Compagnie Barrevoet (o.a. bekend van Oerol) en Simon als organist/musicus (o.a. vaste organist van de Doopsgezinde kerk in Leeuwarden). Samen zoeken ze naar nieuwe concertvormen, waarbij het publiek mag lachen, huilen, dromen en fantaseren en waarbij het verhalende aspect van de gespeelde muziek de nadruk heeft.
Noordelijke provincies
Het concert op 14 september maakt deel uit van de tournee ‘O CIELO/BACH!-2025, klinkend erfgoed in het Noorden’. Er worden twee verschillende programma’s gespeeld in Friesland, Groningen, Drenthe en Noord-Holland.
Datum: Zondag 14 september 2025
Plaats: Kerk Nieuw Beerta
Aanvangstijd: 16:00
Kaartverkoop: voor aanvang bij de kerk
Reserveren: cie.barrevoet@gmail.com
Informatie: www.barrevoet.nl
Volgen: https://www.instagram.com/barrevoet/ of https://www.facebook.com/compagniebarrevoet/
Bron: Judith Oost
Catharina Glazenburg