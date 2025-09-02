Van Elvis tot Familie Flodder: Lichtweek Wedde barst los

WEDDE – Vanavond is de 66ste editie van de Lichtweek in Wedde officieel geopend. Het jaarlijkse evenement, dat sinds 1958 wordt georganiseerd, staat dit jaar in het teken van Las Vegas en belooft een week vol activiteiten voor jong en oud.
De avond begon met een kleurrijke optocht met versierde wagens, skelters, fietsen, verklede loopgroepen en oldtimer trekkers. De stoet werd voorafgegaan door het fanfareorkest en de majorettes van christelijke muziekvereniging Amicitia Musselkanaal. Langs de route stond veel publiek, waaronder bewoners van zorgcentrum De Blanckenborg en de aanleunwoningen. Dankzij de steun van Rotary Pekela konden zij genieten van vervoer per bus of opstapbusje én werden zij getrakteerd op lekkernijen zoals oliebollen.
Op de Hoofdweg zorgde Muziekvereniging Crescendo Wedde voor vrolijke klanken. Na afloop vond de officiële opening plaats in de feesttent door Meike Stedema en locoburgemeester Harm-Jan Kuper, die waarnam voor burgemeester Jaap Velema. In zijn openingswoord sprak Kuper zijn dank uit aan het bestuur, de programmacommissie, de bouwers, sponsoren en alle vrijwilligers. “Het draait om plezier en saamhorigheid,” aldus Kuper.
Prijswinnaars optocht
Aansluitend werden de prijzen uitgereikt voor de mooiste creaties:
- Jeugd: 3e prijs – Ilse Behling, 2e prijs – De kinderen die Las Vegas uitbeeldden, 1e prijs – Ruben Alberts als Elvis.
- Wagens: 3e prijs – Hoorn met de wagen Familie Flodder, 2e prijs – Hotel Zeskamp en 1e prijs – Wedderveer.
De jury bestond uit Tillie en André Streunding.
Als dank voor zijn inzet ontving locoburgemeester Kuper het traditionele Wedder Klokje.
De muzikale omlijsting werd verzorgd door HJ Sound/Henk Jan Meendering.
Vol programma
De Lichtweek kent een bomvol programma met onder meer dartwedstrijden, braderie, bingo, kinder- en seniorenmiddagen, Heel Wedde Bakt, Wedde Got Talent, dorpswandeling, BBQ, pubquiz, muziek van Papa di Grazzi, een zeskamp, fietstocht en het Konings- en Keizerschieten, georganiseerd door de Burchtschutters.
Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg, HIER vindt u alle foto’s in 2 delen.
Klik HIER voor het programma van de Lichtweek.