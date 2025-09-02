Westerwolde doet mee aan provinciale campagne: relaties zondergeweld

WESTERWOLDE – Van 1 tot en met 14 september vraagt gemeente Westerwolde samen met andere
Groningse gemeenten aandacht voor seksueel geweld en seksueel misbruik. De campagne is een initiatief van het Centrum Seksueel Geweld en richt zich op het herkennen van signalen, het bespreekbaar maken van zorgen en het bieden van hulp.
Samen zorgen we voor elkaar
Op verschillende plekken in Westerwolde zijn er posters te zien van de campagne. De beelden maken
duidelijk dat seksueel misbruik vaak begint met kleine, moeilijk te duiden signalen. Wethouder Wietze
Potze: “Door samen alert te zijn op de signalen, herkennen we seksueel geweld en misbruik eerder.
Daarom roepen we inwoners op om naar elkaar om te kijken, signalen serieus te nemen en hulp in te
schakelen. Het is belangrijk dat we elkaar blijven zien en steunen.”
Ondersteuning basisscholen
De gemeente biedt daarnaast het boek Sam en het niet-leuke geheim aan basisscholen als
ondersteuning. Het boek is bedoeld om op een laagdrempelige manier met leerlingen in gesprek te
gaan over het onderwerp. Scholen ontvangen het boek samen met een begeleidende brief en
lesmateriaal.
Hulp nodig?
Heb je een nare seksuele ervaring meegemaakt en heb je hulp nodig?
Bel gratis met Centrum Seksueel Geweld: 0800-0188 of chat via: www.chatmetcsg.nl
Bron: Gemeente Westerwolde
Catharina Glazenburg