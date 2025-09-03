Bewoners de Clockstede doen mee aan de Avond driedaagse

NIEUWE PEKELA – Vandaag was de eerste dag van de Avond driedaagse van verpleeghuis Clockstede.
Vandaag gingen de bewoners van de Clockstede van start bij de Avonddriedaagse. Wethouder Ellen van Klaveren kwam met zonnebloemen langs om de deelnemers succes te wensen.
In de pauze was het tijd voor wat gymnastiekoefeningen. Ze hadden er gelukkig droog weer bij!
Morgen dag 2 en vrijdag de intocht. Ze vertrekken om 18.15 uur. De routes staat bij de foto’s. Komt u de deelnemers aanmoedigen?
Bron: De Clockstede en Lammert Lemmen
Foto’s: Lammert Lemmen