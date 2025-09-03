Bouwen in de middeleeuwen

TER APEL – Op zaterdag 6 en zondag 7 september 2025 verandert het gebied rondom Klooster Ter Apel in een bruisende bouwplaats uit het jaar 1465. Ambachtslieden tonen hoe ze kloosters en huizen tot leven brachten zonder moderne hulpmiddelen of tekeningen. Bekijk metselaars, timmerlieden en steenhouwers aan het werk en ontdek hoe kennis van generatie op generatie werd doorgegeven. Rond het klooster beleef je een middeleeuwse jaarmarkt met marktkramen, kampementen en voorstellingen vol vuurspuwers en muziek. Geniet van de geuren van authentieke gerechten, de klanken van historische instrumenten en het spektakel van zwaardvechters.
Ook kinderen beleven op 6 en 7 september het leven van 1465. In het kampement bakken ze broodjes boven echt vuur, doen mee aan ridderlijke spellen en verdienen een heus diploma. Ze werpen hoefijzers en strijden in de kidsbattle tegen de echte ridders. Het terrein is voor de jonge bezoekers één grote ontdekplek waar avontuur, fantasie en geschiedenis samenkomen. Een onvergetelijk weekend voor het hele gezin!
Openingstijden:
Zaterdag: 10-00 – 23.30 uur
Zondag: 10.00 – 17.30 uur
Klik hier voor het programma
Meer informatie op www.middeleeuwsterapel.nl
Bron: Gerda Toussain
Foto’s: André Dümmer
Catharina Glazenburg