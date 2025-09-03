Geslaagde start van de Pekelder Avond3daagse 2025

NIEUWE PEKELA – De derde editie van de Pekelder Avond3daagse is vandaag feestelijk van start gegaan bij Sporthal De Spil in Nieuwe Pekela. Maar liefst 450 enthousiaste wandelaars verzamelden zich rond half zes om samen het sportieve en sociale wandelevenement af te trappen.
Voorafgaand aan de start telde wethouder Reinie Kuiper samen met de wandelaars af, waarna het startsein klonk voor de eerste etappe. Onder prima weersomstandigheden werd vervolgens een prachtige route gelopen, die duidelijk in de smaak viel bij de deelnemers.
De route voerde de wandelaars vanaf De Spil richting het Heeresmeer, waarna de tocht verderging over de Onstwedderbrug en via de Schoener naar Oud Alteveer. Vervolgens ging de stoet richting het Boekhovenpark, waar een speciaal verzorgingspunt was ingericht.
Daar konden de deelnemers even op adem komen en genieten van een gezonde snack: appels en bananen, gesponsord door Jumbo Oude Pekela en Poiesz Nieuwe Pekela, en heerlijk koel water. Ook werd hier een stempelpost ingericht, zodat de deelnemers hun eerste dag officieel konden afvinken. Na deze korte pauze ging de wandeling verder door het park, waarna de route weer terugleidde naar Sporthal De Spil.
De sfeer onderweg was gemoedelijk en vrolijk, met deelnemers van jong tot oud die zichtbaar genoten van de mooie omgeving en het samenzijn. Daarmee heeft de eerste avond van de Avond3daagse een geslaagde en veelbelovende start neergezet.
Morgen vindt de tweede etappe plaats. Dan wordt er gestart bij MFC De Binding in Oude Pekela, wederom om 18:00 uur.
Tekst en foto’s: Freddy Stötefalk
