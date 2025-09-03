Geslaagde start van de Pekelder Avond3daagse 2025

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 3 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

SOMS WAT REGEN | WARMER WEEKEND

De bewolking heeft het vandaag voor het zeggen al is er ook nog af en zon, maar soms valt er ook wat regen. En vanavond is er ook kans op een paar flinke buien, mogelijk met onweer. Door een matige zuidenwind wordt het net als gisteren nog redelijk warm: de maximumtemperatuur ligt rond 22 graden.

Vannacht is het meest droog en dan zijn er veel opklaringen. Morgenochtend is er dan ook wat zon, maar morgenmiddag overheerst de bewolking weer. En dan zijn er ook weer enkele buien. Matige tot vrij krachtige zuid-zuidwestenwind morgen en opnieuw een maximumtemperatuur rond 22 graden.

Vrijdag wordt het 21 graden en ‘s ochtends is het dan vrij bewolkt met kans op wat lichte regen, maar daarna breekt de zon door. En dat is het begin van een mooi weekend met veel zon en wat wolkenvelden. En ook dan een weekend met hogere temperaturen: zaterdag wordt het ‘s middags ongeveer 23 graden, zondag wellicht 26 of 27 graden. En de maandag daarna lijkt vrij warm te zijn voor begin september.