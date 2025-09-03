Heel Wedde bakt tijdens de Lichtweek

WEDDE – In Wedde wordt dit jaar voor de 66ste keer de Lichtweek georganiseerd. Het thema is dit keer Las Vegas. Glitter, glamour en casino’s staan centraal – ook bij de tweede editie van de bakwedstrijd Heel Wedde Bakt.
De wedstrijd kende twee categorieën: kinderen tot en met 14 jaar en volwassenen. Aan het eind van de middag werden de veertien ingezonden taarten en andere lekkernijen ingeleverd bij de feesttent. De jury, bestaande uit oud-voorzitter Erik Middel, Dethmer Boels, Meijco van Velzen en voormalig Heel Holland Bakt-deelnemer Ine Paauw, beoordeelde de creaties op smaak, originaliteit, eetbaarheid en presentatie.
De deelnemers lieten zich volop inspireren door het sprankelende thema en presenteerden de meest uitbundige en feestelijke baksels. De jury nam haar taak uiterst serieus.
Na de jurering mocht het publiek van de lekkernijen proeven.
Vanavond, tijdens Wedde Got Talent, worden de winnaars bekendgemaakt.
1e prijs Renate en Rika Warntjes
3e prijs Aaltje Jans
Bij de jeugd:
1 Lena Houwen 2 Vriendinnenclubje met o.a. Lisse, Amy en Souraya 3 Femke Tenback (Bron: Meijco van Velzen)
