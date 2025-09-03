DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Papenburg

In de nacht van 2 op 3 september reed een nog onbekende bestuurder, vermoedelijk een motorrijder, over de Bahnhofstraße in Papenburg. Hij kwam uit de richting “An der Alten Werft”, richting “Zur Seeschleuse”. In een bocht naar rechts, ter hoogte van de werkplaats Kolping, raakte de bestuurder links van de weg en botste tegen de gevel van een gebouw, waarbij deze aanzienlijke schade opliep. De bestuurder verliet vervolgens de plaats van het ongeval.

Een nog onbekende automobilist beschadigde maandag tussen 9.00 en 17.30 uur een zwarte VW Golf die geparkeerd stond op een parkeerplaats aan de Grader Weg in Papenburg. De bestuurder verliet vervolgens de plaats van het ongeval zonder zich om de schade van circa € 1.500 te bekommeren.

Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg via 04961/9260.

De politie van Emsland/Grafschaft Bentheim ontvangt de laatste tijd steeds meer meldingen van ongewoon rijgedrag in en rond Papenburg. Dit kan onder andere bestaan ​​uit plotseling accelereren of riskante manoeuvres. De politie neemt dergelijke meldingen serieus en wijst erop dat dergelijk rijgedrag niet alleen een overtreding van de verkeersregels kan zijn, maar ook een gevaar kan vormen voor alle weggebruikers. De politie blijft aanwezig en controleert de naleving van de regels tijdens verkeerscontroles. Het doel is om de veiligheid van alle weggebruikers te waarborgen – niet in de laatste plaats die van de bestuurders zelf.

Haren

Tussen 27 en 28 augustus heeft een nog onbekende dader de achterband van een Ford Transit die geparkeerd stond op een erf aan de Diepenbrockstraße in Haren lek gestoken. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Haren via 05932/72100.

In de nacht van zaterdag op zondag vond in Haren omstreeks 01:55 uur een aanrijding plaats. Een nog onbekende bestuurder van een rood-zwarte scooter reed aanvankelijk onder verdachte omstandigheden de openbare parkeerplaats voor de Volksbank op. Hij reed vervolgens door richting Kolpingplatz. Daar botste de scooter tegen een vrachtwagen die als wegversperring was opgesteld. De vrachtwagen liep materiële schade op. De scooterbestuurder vluchtte vervolgens. De politie Haren verzoekt iedereen die informatie heeft over de vluchtende scooterbestuurder of zijn verdachte rijgedrag zich te melden. Informatie is te verkrijgen via 05932/72100.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland

Catharina Glazenburg