MOW/Museum Westerwolde zoekt nieuwe kinderbestuurders

BELLINGWOLDE – Sinds 2021 heeft het MOW/Museum Westerwolde een kinderbestuur, dat zich voor en achter de schermen met allerlei museumzaken bemoeit. Het is tijd voor de vijfde ronde, met kansen voor nieuwe jongens en meiden. Meedoen is gratis en aanmelden kan tot 27 oktober.
Doe je mee?
Rondneuzen in een museumdepot, kunst kijken én maken, Westerwolde ontdekken, meewerken achter de balie, leuke activiteiten voor bezoekers bedenken…
Ben jij tussen de 9 en 11 jaar en zit jouw hoofd altijd vol ideeën? Dan is het MOW kinderbestuur iets voor jou! Samen met anderen volg je workshops. Je bemoeit je met nieuwe tentoonstellingen en komt van alles te weten over het museum.
Nieuwsgierig? Kijk op de speciale website of het weblog.
Meld je aan voor 27 oktober, stuur een mail naar info@hetmow.nl Vertel daarin wat over jezelf en maak duidelijk waarom je mee wil doen. Vergeet ook je naam, leeftijd, school en woonplaats niet! Geen verstand van musea? Helemaal prima, even welkom!
Waarom doet het MOW dit?
Het MOW is een modern en eigenzinnig museum met de focus op het Groninger platteland. Jonge bezoekers vinden er extra eigen activiteiten en educatie onder de noemer MOW Jong! Door het kinderbestuur maken kinderen op een unieke manier kennis met kunst en erfgoed. Ze verbreden hun interesses en raken op een bijzondere manier betrokken bij hun eigen leefomgeving, een plek
om trots op te zijn!
Looptijd oproep: aanmelden tot 27 oktober 2025
Website: www.hetmow.nl/kinderbestuur
Bron: Hesther Bakker
Foto’s: MOW
Catharina Glazenburg