Open Monumentendag: afscheid van SHC in Huize ter Marse

STADSKANAAL –Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 13 september opent het Streekhistorisch Centrum (SHC) in Huize ter Marse nog één keer de deuren voor publiek. Van 10.00 tot 16.00 uur is iedereen welkom om de tentoonstelling over de geschiedenis van de Kanaalstreek te bekijken of het monumentale pand te bezichtigen. Daarna gaan de deuren definitief dicht voor de verhuizing naar het nieuwe onderkomen in gebouw ’t Kofschip, waar het SHC samen met de Bibliotheek Stadskanaal een toekomstgerichte locatie gaat delen.
Een bijzonder moment in de geschiedenis
Het Streekhistorisch Centrum maakt zich op voor een grote verandering. Na ruim 50 jaar gevestigd te zijn in de karakteristieke villa Ter Marse, verhuist het museum naar een moderner en centraler gelegen locatie. De monumentale villa, sinds 2000 opgenomen op de Rijksmonumentenlijst, was niet alleen museum maar ook trouwlocatie. Vele bruidsparen gaven er sinds 1996 hun jawoord. Open Monumentendag biedt bezoekers de kans om dit markante gebouw nog één keer te ervaren voordat de verhuisdozen worden ingepakt.
Van toen naar morgen
Het SHC betrok in 1975 Huize ter Marse en groeide daar uit tot hét documentatiecentrum over de streekgeschiedenis. Halverwege de jaren negentig werd de villa gerestaureerd en volledig ingericht als museum. Inmiddels zijn de eisen rondom duurzaamheid en collectiebeheer veranderd en is het tijd voor een nieuwe fase. In gebouw ’t Kofschip krijgt het SHC de kans om het verhaal van de Kanaalstreek op eigentijdse wijze te presenteren en bezoekers een plek te bieden waar verleden, heden en toekomst samenkomen.
Praktische informatie
Zaterdag 13 september 2025
10.00 – 16.00 uur
Streekhistorisch Centrum, Huize ter Marse, Ceresstraat 2, 9502 EA Stadskanaal
Het bezoek aan Huize ter Marse is uitstekend te combineren met andere monumenten in de regio. Een overzicht van deelnemende locaties is te vinden via www.openmonumentendag.nl.
Vooruitblik: samenwerking met Bibliotheek Stadskanaal
Aan het eind van dit jaar opent het SHC de deuren in gebouw ’t Kofschip. De samenwerking met Bibliotheek Stadskanaal betekent een versterking van het culturele en educatieve aanbod in de regio. Samen bouwen beide organisaties aan een dynamische ontmoetingsplek voor verhalen en geschiedenis van gisteren, vandaag en morgen.
Bron: Helen Kämink
Catharina Glazenburg