Openluchtzwembaden Westerwolde sluiten succesvol seizoen feestelijk af

WESTERWOLDE – Op zaterdag 6 september sluiten de openluchtzwembaden in de gemeente Westerwolde het seizoen feestelijk af. Het was een zomer vol zwemplezier, waarin duizenden inwoners genoten van verkoeling, beweging en ontmoeting in de buitenlucht.
Twee mijlpalen gevierd
Zwembad De Barkhoorn in Sellingen verwelkomde deze zomer de 20.000ste bezoeker. In Ter Apel vierde
zwembad Moekesgat zelfs de komst van de 25.000ste bezoeker. Beide bezoekers zijn feestelijk gehuldigd
door wethouder Giny Luth. Ook ontvingen zij een bloemetje en een abonnement voor het nieuwe seizoen. Wethouder Giny Luth: “Onze zwembaden zijn van grote waarde voor Westerwolde. Ze brengen mensen samen, zorgen voor beweging en plezier. Het zijn plekken waar iedereen welkom is. We zijn blij dat zoveel inwoners hiervan hebben genoten.”
Seizoensafsluiting op zaterdag
De gemeente Westerwolde is trots op de inzet van alle medewerkers. Dankzij hun werk konden de zwembaden veilig en gastvrij openblijven. Op zaterdag sluiten de zwembaden hun deuren voor dit seizoen. Bezoekers zijn van harte welkom om nog één keer te komen zwemmen. De zwembaden zijn geopend tot 17.00 uur.
Bron: Gemeente Westerwolde
Catharina Glazenburg