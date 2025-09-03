Oude Pekela zet de deuren wijd open voor een middag vol zang, ontmoeting en muzikaal plezier!

OUDE PEKELA – Op zaterdag 4 oktober 2025 verandert MFC De Binding in een bruisend podium voor het jaarlijkse Korenfestival, georganiseerd door zanggroep De Zwalkers.
Vanaf 13.00 uur is iedereen welkom — jong, oud, zangliefhebber of nieuwsgierige voorbijganger. De toegang is gratis, de sfeer onbetaalbaar.
Een line-up om naar uit te kijken
Naast De Zwalkers betreden drie bijzondere koren het podium, elk met hun eigen klankkleur:
• Zanggroep Toen en Nu – een nostalgische reis door de tijd
• Shanty Ladies 2000 (Duitsland) – zeemansliederen met een krachtige vrouwelijke twist
• Schansker Dameskoor – pure harmonie en elegante samenzang
Meer dan muziek alleen
De middag wordt extra feestelijk met een verloting vol verrassende prijzen. Muziek verbindt, maar een beetje geluk maakt het nóg leuker!
Praktische informatie
• Locatie: MFC De Binding, Oude Pekela
• Datum: Zaterdag 4 oktober 2025
• Zaal open: 13.00 uur
• Aanvang programma: 13.30 uur
• Toegang: Gratis
• Kaarten verkrijgbaar bij: Bloemenshop Jolanda (Nieuwe Pekela), MFC De Binding en Schoenservice Brockschmidt(Oude Pekela)
• Informatie: 06 19922215
Jong talent in de spotlight
Dit jaar krijgt het festival een extra dimensie dankzij Studio P — een creatieve broedplaats voor jongeren in Pekela. Na een korte zomerpauze is Studio P weer volop actief. Jongeren komen er samen om muziek te maken, beats te bouwen, te rappen en te repeteren. En met succes: op 4 oktober staan ze samen met De Zwalkers op het podium van het Korenfestival. Een inspirerend voorbeeld van hoe muziek generaties verbindt.
Mis het niet!
Laat je raken door de kracht van koorzang, ontmoet andere muziekliefhebbers en beleef een middag vol passie, plezier en verbinding. Het Korenfestival is méér dan een evenement — het is een ode aan de gemeenschap.
Bron: Thea de Boer
Catharina Glazenburg