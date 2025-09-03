Pekela maakt werk van mantelzorgondersteuning

PEKELA – De gemeente Pekela en De Badde gaan mantelzorgers of aspirant-mantelzorgers verder helpen hun weg te vinden in de verzorging van een zieke. Daarvoor is vandaag de nieuwe website www.pekela.mantelzorgtest.nl gelanceerd.
Een mantelzorger is iemand die zorgt voor een naaste die langdurig ziek is, een beperking heeft of hulp nodig heeft. Pekela kent zo’n zeshonderd mantelzorgers die structureel een langdurig zieke bijstaan. Er zijn nog veel meer Pekelders die op een of andere manier op incidentele wijze een hulpbehoevende inwoner helpen.
Mantelzorgtest
Mensen die meer willen weten of hulp of advies nodig hebben over deze vorm van zorg, kunnen de test invullen op de website www.pekela.mantelzorgtest.nl. Door de test krijg je inzicht in welke steun je mogelijk nodig hebt en wie daarbij kan helpen.
Uiteraard kunnen mensen ook altijd persoonlijk terecht bij De Badde aan de H. Hindersstraat 54 in Oude Pekela. Bellen kan ook via nummer 0597 – 64 50 00.
Bron: Gemeente Pekela
