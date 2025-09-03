Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Onstwedde

ONSTWEDDE – Vandaag waren de wandelcoaches van WandelenWerkt neergestreken in Onstwedde, om vanuit daar hun wekelijkse wandeling te laten vertrekken.

Vandaag was er weer een mooie wandeling in het kader van WandelenWerkt. Het starpunt deze keer was weer “de Brinkhof” in Onstwedde. Daar stond om 8.45 uur de koffie klaar en konden de wandelaars die zich voor deze wandeling hadden opgegeven zich melden bij de wandelcoaches.

Na de koffie vertrokken de wandelaars voor de route van 10 km. Vanuit de Brinkhof ging het via de Woldbrink en door het park de Kampvennen richting de Molenpaal, of zoals het in Onstwedde genoemd wordt, de Meulenpoale. Dit is eigenlijk een historische plek. Het was namelijk de oudste locatie van één van de Onstwedder korenmolens. In archieven van Westerwolde valt te lezen dat op 18 december 1745 een overdracht heeft plaatsgevonden van Fredrick Hardinghs windmolen aan zijn dochter Neanke Hardingh. En hier gaat het vrijwel zeker om dezelfde molen waar in 1617 al over valt te lezen dat hij is gebouwd met toestemming van de hertogin va Aarschot, prinses van Aremberg. Het is een standermolen geweest van het soort dat we nu nog kunnen zien op de wallen van Bourtange en in Ter Haar. Om deze molen te kunnen bereiken moesten de Onstwedders de Mussel Aa oversteken. Voor dit doel hadden ze hier een balk, n poale, over gelegd. En deze werd dus al snel De Meulenpoale genoemd. Tot op de dag van vandaag.

Van daar ging het langs de Kiebaarg naar de uitkijktoren bij de Höfte. Van de toren ging het richting Veele, maar de weg werd verlaten om langs de Oude Loo richting Ter Wupping te wandelen. De Oale Loo is een beek tussen de Mussel Aa en de Ruiten Aa. Door het Ter Wupping bos ging het, en na een tijdje langs het Mussel Aa kanaal te hebben gewandeld, en via een prachtig en idyllisch paadje richting de Roege Baarg, de plek wat ooit het domein was van Roege Wilt.

Via het Sterenborg ging het richting het Pagediep dat hier in de buurt uitmond in het Mussel Aa kanaal. Sterenborg is vernoemd naar de gelijknamige erve, die ligt tussen de Mussel Aa, het Oosterholtsdiep, en de Roege Baarg. De erve Sterenborg komt voor het eerst voor in de hoederbelastinglijsten uit 1568. De naam is samengesteld uit “sterren” en “borg/burcht”, en betekent “bewoond oord”. In 1659 is de familie Sterenborg verhuist naar een onbekende plaats in Duitsland en kocht Harmen Hubbelingh de erve “Het Sterenborg” voor 5400 caroli gulden en nam zelf ook de naam Sterenborg aan. Het was vroeger heel gebruikelijk dat een bewoner de naam van de erve aannam. De erve is tot op de dag van vandaag nog altijd in het bezit van de familie Sterenborg.

Langs het Pagediep ging de wandeling weer richting Onstwedde, terug naar de Brinkhof. En zoals gebruikelijk stond daar voor de liefhebbers de soep met brood weer klaar.

Tekst en foto’s: Jan Bossen

