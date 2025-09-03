Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.
Welke interviews kunt u vandaag verwachten:
09.15 uur reportage Malou
09.45 uur Meike Stedema met update over Lichtweek Wedde
10.15 uur Hugo Dokter over de aankoop van het Ambonezenbosje
10.45 uur Marga de Groot over het meldpunt voor klachten over Jeugdbescherming Noord
11.15 uur Reportage Malou
11.45 uur Maaike Hermse met het programma van de bibliotheken Pekela en Veendam
Presentatie: Linda Koops
Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde.
