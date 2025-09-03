Willem Nijboer viert 102e verjaardag in Ter Apel

TER APEL – In verzorgingstehuis Borg Westerwolde in Ter Apel was het vandaag feest. Bewoner Willem Nijboer vierde zijn 102e verjaardag. Daarmee is hij de oudste inwoner van het huis. Locoburgemeester Giny Luth bracht namens de gemeente Westerwolde de felicitaties over.
Nijboer genoot zichtbaar van alle felicitaties en vertelde dat hij een prachtige dag heeft gehad. Over het geheim om zo oud te worden, zei hij: “Dat bestaat niet. Iedereen kan 102 worden, maar dat gebeurt niet. Je moet een klein beetje geluk in je leven hebben.”
De jarige werd de hele dag in het zonnetje gezet door medebewoners, familie en personeel van Borg Westerwolde.
Malou Vos