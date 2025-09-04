Pianist Ahmad Jamal wordt door sommige ( o.a Miles Davis) de hemel in geprezen. Anderen vinden het een leuke barpianist.
Wij bewonderen zijn gebruik van “ruimte” en “stiltes”.
Vooral stiltes zijn wij gek op.
Verder zangeres Ledisi Young: Wat een stem heeft die in New Orleans geboren zangeres. Aanbevolen door Toppyjazz!
Playlist :
01 – Yesterdays – Ahmad Jamal (album The Bright The Blue The Beautiful)
02 – But Not For Me – Ahmad Jamal (album Mosaic Arco recordings)
03 – The Surreu With The Fringe on Top (album Mosaic Arco Recordings)
04 – Superstition – Ahmad Jamal (album ’73)
05 – It’s Easy To Remember – Ahmad Jamal (album Count Em ’88)
06 – Wave – Ahmad Jamal (album The Awakening)
07 – Straight No Chaser – Ledisi Young (Album Feeling Orange but Sometimes Blue)
08 – Getta Outta My Kitchen – Ledisi (album Soulsinger : The Revival )
09 – Papa Loved To Love Me – Ledisi (album Soulsinger : The Revival)
10 – In The Morning – Ledisi (album Lost & Found)
11 – Them Changes – Ledisi (album Turn Me Loose)
12 – Shut Up – Ledisi ( album Pieces Of Me)
13 – I Gotta Get To You – Ledisi (album Pieces Of Me)
Ahmad Jamal & Ledisi Young bij Toppyjazz aflevering 301
