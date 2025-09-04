Bezoek het provinciehuis tijdens Open Monumentendag

GRONINGEN – Op zaterdag 13 september opent het provinciehuis van 10.00 tot 17.00 uur zijn deuren voor het publiek tijdens de Open Monumentendag. Dit jaar staat het evenement in het teken van het thema ‘Erfgoed & Architectuur’, met de toepasselijke slogan ‘Gebouw(d) om te blijven’.
Erfgoed in beeld: bouwmaterialen en restauratievakmanschap
In het provinciehuis komt het thema Erfgoed & Architectuur tot leven met een expositie van Stichting Monument & Materiaal. Zij toont oude bouwmaterialen en archeologische vondsten die zijn gedaan tijdens de bouw van het provinciehuis. De stichting zet zich in voor duurzaam behoud van historisch erfgoed, onder ander door het verkopen van oude bouwmaterialen zonder winstoogmerk voor hergebruik.
Ook het Alfa- college is aanwezig. Zij presenteert de nieuwe mbo-opleiding ‘Technicus hout en restauratie’ waarin jongeren worden opgeleid tot specialist in historisch vakmanschap. Bezoekers kunnen een deel van een oude constructie bekijken en meer leren over het restauratieproces.
Ontdek het provinciehuis van binnen
Bezoekers krijgen de kans om het historische provinciehuis te verkennen. Zoals de Statenzaal en de kamer waar Gedeputeerde Staten wekelijks vergaderen. Naast twee gerestaureerde schilderijen van Herman Collenius is de unieke Ploegcollectie van de provincie te bewonderen. Meer weten over de geschiedenis van het provinciehuis? Sluit dan aan bij één van de vijf rondleidingen tussen 10.00 en 15.00 uur.
Een blik op de geschiedenis
Het provinciehuis heeft een rijke historie die teruggaat tot de 15e eeuw. Het is het enige gebouw in Nederland waar de Provinciale Staten al zo lang in dezelfde zaal vergaderen. Het oudste gedeelte van het gebouw was oorspronkelijk de Sint Maartensschool, een kerkelijke stichting gewijd aan de beoefening van de wetenschappen. Na de Reformatie werd het in 1601 omgevormd tot het nieuwe provinciehuis, waar sinds 1602 de Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten vergaderen.
Bron: Provincie Groningen
Catharina Glazenburg