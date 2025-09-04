Boeskoolmarkt Ter Apel verzet de koers, een rommel- en verenigingsmarkt erbij

TER APEL – De komende Boeskoolmarkt Ter Apel op 27 september 2025 zal anders zijn als voorheen.
Na 33 jaar Boeskoolmarkt, met voorheen o.a. beestenmarkt, autoshow en dergelijke, gaan ze naast de traditionele jaarmarkt twee nieuwe markten starten.
Wat blijft is de Boeskolenverkoop voor een goed doel. Dit jaar is de nieuwbouw van het materialenhok van scoutinggroep Guy de Fontgalland uit Ter Apel het beoogde goede doel. De scoutinggroep gaat zelf de boeskolen gaan verkopen op het Molenplein. De opbrengst van de boeskolenverkoop zal door de Handelvereniging Mercurius worden verdubbeld.
Er komt naast de traditionele Boeskoolmarkt, de jaarmarkt van en voor Ter Apel, een verenigingsmarkt, een markt waar de verenigingen in en rondom Ter Apel de ruimte krijgen om zich te presenteren. Te denken valt aan sportverenigingen, postzegelverzamelaars, postduivenverenigingen en noem het maar op. De Boeskoolmarktcommissie hanteert voor de deelnemers op deze markt een gereduceerd tarief.
Voorts maken ze naast de Boeskoolmarkt ruimte voor een Boeskoolrommelmarkt waar iedereen, met of zonder bedrijfsachtergrond, zijn koopwaren mag aanbieden, etenswaren uitgezonderd.
Als klap op de vuurpijl gaat de brandweer Ter Apel aan het einde van de marktdag een bad-eendjesrace organiseren in het kanaal aan de Hoofdstraat. Start nabij het Monument en finish bij de voetgangersbrug nabij de horeca op het Molenplein. De bad-eendjeslootjes zullen op de Boeskoolmarkt worden verkocht. Na afloop zal de prijsuitreiking plaatsvinden op het Molenplein. Er zijn vele mooie prijzen te winnen, nadere informatie zal volgen vanuit de brandweer.
De opening van de Boeskolenmarkt zal om 10:00 uur geschieden door wethouder Kuper met het afvuren van het traditionele kanonschot.
Bron: De Boeskoolmarktcommissie.
