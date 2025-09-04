Börgdaansers Verhildersum op Boerenerf festival in Midwolda

MIDWOLDA – Op zaterdag 13 september barst bij Hermans Dijkstra het Boerenerf festival weer los. Rijke boeren en boerinnen, meiden aan de was, spelende kinderen en knechten aan het werk met het boerenwerk.
Als speciale gasten verwelkomen ze de Börgdaansers Verhildersum die met hun Groninger dracht en folkloristische dansen dit stuk erfgoed levendig proberen te houden. De dansgroep Börgdaansers Verhildersum werd het vorig jaar opgericht nadat de Grunnige Daansers, bekend van Op Roakeldais in Warffum, ophielden te bestaan. Met bladmuziek en instructies van hun voorgangers maakten de Börgdaansers zich de oude danscultuur weer eigen.
De organisatie verheugt zich op de kleurige dansers, die ook de kledingshow in de grote boerenschuur openen.
Zaterdag 13 september van 10.00 tot 17.00 uur en de toegang is gratis.
Bron: Jan Koers
Catharina Glazenburg