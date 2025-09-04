Campagne “Kort ritje? Da’s zo gefietst!” van 8 t/m 21 september

OLDAMBT – Om inwoners een steuntje in de rug te geven om net iets vaker de fiets te pakken, is van 8 t/m 21 september de publiekscampagne ‘Kort ritje? Da’s zo gefietst!’ te zien in de gemeente Oldambt. Deze landelijke campagne is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
De campagne
Met de campagne moedigen we mensen aan om vaker de fiets te nemen voor korte ritten. Dat is goed voor je gezondheid, je portemonnee en het milieu. De campagne is landelijk zichtbaar via televisie, radio, online media en buitenreclame, zoals op bushokjes, bussen en reclamezuilen. Tijdens de campagne zijn in de gemeente Oldambt inwoners uit Oldambt zelf te zien, met hun fiets, onderweg naar hun bestemming.
Gezonde leefstijl
“In de gemeente Oldambt stimuleren we inwoners om zelf met een gezonde leefstijl aan de slag te gaan. Dat doen we op veel manieren, zoals het sport- en beweegaanbod in de gemeente beter zichtbaar te maken met Oldambt Beweegt. Daarnaast ontwikkelen we activiteiten gericht op ouderen, zoals wandelgroepen en fietstochten. Ook in de nationale sportweek (19 t/m 28 september) kun je kennis maken met deze activiteiten. Meer daarover kun je lezen op www.oldambtbeweegt.nl. Ook hebben we bijvoorbeeld programma’s die inspelen op gezonde voeding, om te laten zien dat gezond eten ook betaalbaar en lekker kan zijn. De campagne Kort Ritje sluit goed aan bij ons beweeg- en gezondheidsbeleid. Het pakken van de fiets ook voor korte ritjes is een laagdrempelige stap naar een gezondere leefstijl.”, aldus wethouder sport en gezondheid Erich Wünker.
De Fietstaschallenge in Winschoten
Speciaal onderdeel van de campagne is de Fietstaschallenge. Het team van Da’s zo gefietst staat vrijdag 5 september, van 11.00 uur tot 13.30 uur, bij de Lidl in Winschoten om voorbijgangers die met de auto zijn gekomen uit te dagen mee te doen aan één of meerdere challenges rondom fietstassen. Zo kunnen mensen zelf ervaren dat boodschappen doen met de fiets eigenlijk heel handig en makkelijk is.
Meer informatie
Meer weten over de campagne Kort ritje? Da’s zo gefietst!? Kijk op www.daszogefietst.nl
Bron: Gemeente Oldambt
Catharina Glazenburg