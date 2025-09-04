Finale medaillewedstrijden bij SV Veendam Atletiek

WILDERVANK, VEENDAM – Op zaterdag 6 september organiseert SV Veendam Atletiek een bijzondere en sportieve dag: de finale van de medaillewedstrijden voor atleten met een verstandelijke beperking (VB-atleten). Dit evenement vormt de afsluiting van een circuit dat in samenwerking met EAC De Sperwers (Emmen) en HAC’63 (Hoogeveen) wordt georganiseerd.
De wedstrijden vinden plaats op de atletiekbaan op sportpark Wildervank (Woortmanslaan 7), met een deelnemersveld van 19 enthousiaste atleten. Onder leiding van VB-trainer Henk Bik, de drijvende kracht achter deze wedstrijd, komen verschillende onderdelen aan bod: 100 meter sprint, speerwerpen, hoogspringen, kogelstoten, verspringen en de 400 meter.
De aftrap is om 10.15 uur met de 100 meter sprint; het laatste onderdeel, de 400 meter, staat gepland rond 14.30 uur. Namens SV Veendam Atletiek neemt onder anderen Robin Hut deel, die in 2024 tijdens het Veendammer Sport- en Cultuurgala werd verkozen tot Unieke Sporter van het Jaar.
Toeschouwers zijn van harte welkom om de atleten aan te moedigen. Meer informatie over de wedstrijd is te vinden op: http://www.svveendamatletiek.nl/
Bron: Bestuur SV Veendam Atletiek
Catharina Glazenburg