In 2025 geen loopclinic door HLC Onstwedde

ONSTWEDDE – HCL Onstwedde houdt dit jaar geen loopclinic.
HLC Onstwedde organiseert jaarlijks een 13-weekse loopclinic voor de beginnende loper. ‘Helaas kunnen we deze in november 2025 niet organiseren. Reden hiervoor is dat we dit jaar, om verschillende redenen, onvoldoende trainers kunnen inzetten voor de reguliere training én de loopclinic’, melden het bestuur en trainers van Hardloopclub Onstwedde.
Begin 2026 wordt er gekeken of ze de loopclinic in het voorjaar van 2026 alsnog kunnen opstarten.
Heb je belangstelling voor deelname aan de eerstvolgende loopclinic, geef deze dan door via hlconstwedde@gmail.com. Je wordt dan tijdig geïnformeerd over de eerstvolgende clinic.
Bron: Trainers en bestuur HLC Onstwedde
Catharina Glazenburg