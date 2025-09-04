DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Weener

Op zaterdag 30 augustus vond tussen 18.30 en 19.00 uureen aanrijding plaats waarbij een 14-jarige lichtgewond raakte. De 14-jarige fietste op de Schoofslohnestraat richting de Alter Sandweg. Een tegemoetkomende, tot nu toe onbekende bestuurder, reed met zijn auto zo ver naar links dat de fietser moest uitwijken en ten val kwam. De 14-jarige liep daarbij een lichte schouderblessure op. De onbekende bestuurder verliet de plaats van het ongeval. Getuigen die informatie kunnen verstrekken over de bestuurder en/of de omstandigheden van het ongeval, worden verzocht contact op te nemen met de politie van Weener.

Bunde

Tijdens de grenscontrole heeft een 31-jarige vrouw in de nacht van dinsdag op woensdag agenten aangevallen en een agent in het been gebeten. De vrouw en haar 33-jarige metgezel waren betrapt met diverse drugs in hun auto.

In het kader van de tijdelijk heringevoerde controles aan de binnengrenzen werd de auto rond 01:30 uur aangehouden en gecontroleerd door agenten van de federale politie bij de controlepost op Autobahn 280, ter hoogte van de parkeerplaats Bunderneuland. Bij het binnenrijden van de controlepost werd de bestuurder al opgemerkt vanwege zijn onveilige rijgedrag en vertraagde reacties. Tijdens de controle namen agenten diverse cannabisproducten in de auto in beslag. Een urinetest bevestigde tevens dat de 33-jarige bestuurder onder invloed van drugs was. Er werd een bloedmonster bij de man afgenomen en hem werd een rijverbod opgelegd. Ook bleek dat hij geen geldig rijbewijs had.

Om de rol van bestuurder te kunnen overnemen probeerde de 31-jarige vrouwelijke passagier de agenten tijdens de drugstest te misleiden door vloeistof uit een toilet in het testbekertje te gieten. Ze zou ook het commando “vast” aan haar hond hebben gegeven toen de agenten haar naderden. Een agent slaagde er echter onmiddellijk in het verder kalme dier te kalmeren. De 31-jarige verzette zich vervolgens hevig, schopte de agenten en beet uiteindelijk een agent in zijn been. De agent raakte lichtgewond, maar kon zijn taken voortzetten.

Er zijn meerdere onderzoeken ingesteld tegen de twee Duitsers, onder meer wegens overtreding van de drugswet, rijden zonder rijbewijs en mishandeling van politieagenten.

Meppen

Tussen dinsdag 16.00 en woensdag 07.00 uur is van het theater in Meppen een raam ingegooid. De schade bedraagt 1.000 euro. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen 05931/9490.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland

Catharina Glazenburg