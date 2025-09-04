Lezing: In contact over suïcidaliteit in de Vennekerk Winschoten

WINSCHOTEN – Op uitnodiging van Stichting TrOost Groningen houdt Jeannette Pullen een lezing over suïcidaliteit op zaterdagmiddag 20 september 2025 in de Vennekerk te Winschoten. Hoe kun je in contact gaan bij suïcidaliteit. Wat heb jij en de ander hierin nodig. In deze lezing gaat Jeannette deze vragen bespreken.

Jeannette Pullen is familie ervaringsdeskundige; nabestaande van haar vader en naaste van haar broer. Vanaf 2008 is zij werkzaam op het gebied van suïcidaliteit. Ze stond aan de wieg bij Stichting 113 Zelfmoordpreventie waar ze als vrijwilliger actief was in de hulplijnen. Later werkte ze er als freelance trainer en gaf ze suïcidepreventie trainingen, de zogenoemde gatekeepertraining.

Ze is medeoprichter van het Suïcide Preventie Centrum (SPC) Harderwijk/Noord Veluwe dat in 2020 gestart is. Het SPC werkt vanuit (familie) ervaringsdeskundigheid. Ze gaf (individuele) ondersteuning bij suïcidaliteit alsook aan de naasten en nabestaanden. En ze gaf voorlichting en training over suïcidaliteit en organiseerde thema-avonden. Daarnaast verleende ze de opvang en nazorg bij een suïcide in het onderwijs. Vanaf januari 2025 is Jeannette onder haar eigen naam verdergegaan en richt ze zich voornamelijk op jongeren en het onderwijs.

In deze interactieve lezing vertelt Jeannette over suïcidaliteit en hoe je het contact hierover aan kunt gaan. Het is een lezing met daarin ruimte om met elkaar hierover in dialoog te gaan. Speciaal bedoeld voor professionals en mensen die zich zorgen maken over een dierbare met depressieve gevoelens, of suïcidale gedachten.

Onderwerpen die aan bod komen:

Algemene informatie over suïcidaliteit.

Welke factoren kunnen maken dat je suïcidaal kunt worden?

Hoe ga je in contact en blijf je in contact?

Wat is belangrijk in het contact?

Wil en kan jij het contact (nu) aangaan? Zo niet, wat kan je dan doen? Hoe zorg je goed voor jezelf en daarmee voor de ander.

Iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp is welkom om deze lezing bij te wonen. Er is genoeg ruimte om vragen te stellen.

Meer informatie vindt u HIER.

De lezing is zaterdagmiddag 20 september 2025 om 14.00 uur in de Vennekerk, Venne 152, 9671 EX Winschoten

Inloop vanaf 13.30 uur

Opgave via info@troostgroningen.nl

Bron: Stichting TrOost Groningen

Catharina Glazenburg