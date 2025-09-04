Lichtweek Wedde: in de ban van talent!

WEDDE – Woensdagavond stond Wedde op zijn kop tijdens de Lichtweek. Nadat de feesttent zich eerst vulde met de geur van versgebakken taarten werd het tijd voor een flinke dosis muzikaliteit, dans en show.
Heel Wedde Bakt
Maar liefst veertien bakkers waagden zich aan de strijd tijdens Heel Wedde Bakt. (klik HIER voor ons artikel) De creaties varieerden van kleurrijke taarten tot smakelijke klassiekers. De jury, bestaande uit Ine Paauw, Erik Middel, Dethmer Boels en Meijco van Velzen, had de moeilijke taak om de winnaars te kiezen.
Deze werden voorafgaand aan het evenement Wedde Got Talent bekend gemaakt.
Uitslag volwassenen:
- Renate & Rika Warntjes
- Ria Kuiper
- Aaltje Jans
Uitslag kinderen:
- Lena Houwen
- Jah-Lisia, Lisse, Amy, Kaily en Souraya
- Femke Tenback
Wedde Got Talent
Na het bakken was het tijd voor spektakel op het podium met Wedde Got Talent. Dansgroep ABdance zorgde voor sprankelende optredens, terwijl het publiek verrast werd door spetterende ‘gastoptredens’ van niemand minder dan ‘Ria Valk’ en ‘Tina Turner’.
De jury van de avond, Erik Middel en Eltje Blauw, zag een grote variatie aan acts voorbijkomen.
Uitslag Wedde Got Talent:
- The Depresleys
- Eland Collor Band
- Kay & Ian
- Yfke & Indira
- Yfke & Anouk
Dorpsgevoel
De avond stond bol van gezelligheid. Het publiek genoot zichtbaar, niet alleen van de optredens en taarten, maar vooral van het warme dorpsgevoel dat Wedde tijdens de Lichtweek opnieuw wist neer te zetten.
Foto’s: Jacob Musch
Catharina Glazenburg