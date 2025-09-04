LTC Oude Pekela is klaar voor najaarstoernooi

OUDE PEKELA – De spreekwoordelijke ‘r’ zit weer in de maand en dat betekent voor veel tennissers in de regio dat een van de laatste evenementen van het seizoen op de planning staat: het Klaverblad Double Trouble toernooi bij LTC Oude Pekela. Het jaarlijks georganiseerde toernooi biedt spelers de kans om samen met hun dubbelpartner de strijd aan te gaan in zowel de dames-, heren- als gemengd dubbel.
Het Double Trouble toernooi staat bekend om zijn uitstekende sfeer, waarin plezier en prestatie hand in hand gaan. Spelers uit de regio, maar ook van verder weg, weten ieder jaar weer hun weg naar het park aan de Raadhuislaan in Oude Pekela te vinden. De banen zijn optimaal voorbereid en de club zorgt voor goede voorzieningen voor zowel deelnemers als bezoekers. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Klaverblad Verzekeringen.
Voor LTC Oude Pekela is het toernooi al jaren een vaste waarde op de tenniskalender in het najaar. Waar het voorjaar traditioneel wordt afgetrapt met het Klaverblad Open, sluit het Double Trouble toernooi het seizoen af. Daarmee is het een gelegenheid waar niet alleen sportiviteit centraal staat, maar waar ook volop ruimte is voor gezelligheid.
De finales worden gespeeld op zondag 19 oktober, de laatste dag van het toernooi. Dan worden in meerdere categorieën de beslissende partijen uitgevochten. De organisatie verwacht veel publiek en rekent op een sfeervolle afsluiting van de week.
Inschrijven voor het Klaverblad Double Trouble toernooi kan tot en met donderdag 25 september. Het toernooi vindt plaats van zaterdag 11 oktober tot en met zondag 19 oktober. Spelers kunnen zich aanmelden via mijnknltb.toernooi.nl. Wacht niet te lang, want per categorie geldt een beperkt aantal inschrijvingen.
Bron: Lars Pinkster
Catharina Glazenburg